Catania, blitz dei carabinieri al Borgo: sequestrati oltre 12 chili di droga

14/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Maxi sequestro di droga nel quartiere Borgo, a Catania. I carabinieri del nucleo investigativo hanno trovato e messo sotto sequestro oltre 12 chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish, cocaina, derivati della cannabis e perfino caramelle allucinogene. Il valore stimato al dettaglio supera i 200mila euro. L’operazione è il frutto di un’articolata indagine con appostamenti e osservazioni che hanno portato i militari a individuare un monovano adibito a laboratorio di confezionamento.

All’interno sono stati rinvenuti oltre 10 chili di marijuana (parte già suddivisa in 463 bustine pronte alla vendita), più di 1 chilo di hashish, circa 520 grammi di cocaina in dosi e in pietra, oltre a mezzo chilo di cannabis suddivisa in 76 barattolini, caramelle gommose alla cannabis e tre bustine di caramelle allucinogene. Sequestrati anche due bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, un frullatore e centinaia di bustine in plastica. Il piccolo appartamento era utilizzato come base logistica e centro di smistamento per lo spaccio in città. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti (Lass). Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

