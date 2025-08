Sequestro di droga a Catania: arrestato 37enne, panetti di hashish nascosti anche nel frigo

Una perquisizione di routine si è trasformata in un maxi sequestro di sostanze stupefacenti nel cuore del quartiere Antico Corso, a Catania. Gli agenti delle volanti della polizia di Stato hanno arrestato un 37enne originario di Licata, ma residente ad Aci Castello, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, convalidata dalla procura in attesa del giudizio direttissimo. Tutto è iniziato con un semplice controllo stradale. L’uomo, alla guida della sua auto, è stato fermato dagli agenti. Subito i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. Il 37enne ha tentato di giustificarsi consegnando spontaneamente un piccolo involucro di hashish, sostenendo si trattasse di uso personale.

Ma il suo nervosismo crescente ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita. Sotto il sedile del conducente, fissata con magneti, è stata trovata una cassetta di plastica nera con all’interno 5 bustine di marijuana (35 grammi) e 5 bustine di hashish (20 grammi). Nel marsupio dell’uomo anche 1250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il controllo è poi proseguito presso la sua abitazione di Aci Castello: in cucina, all’interno di uno zaino giallo da rider, i poliziotti hanno scoperto:74 bustine di marijuana (285 grammi), 6 involucri (15 grammi), 2 buste con 900 grammi di marijuana e 48 bustine di hashish (240 grammi). Nel frigorifero, invece, sono stati trovati 19 panetti di hashish per un totale di 1.900 grammi, mentre sopra il frigo c’erano un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e bustine per il confezionamento. Il totale della sostanza stupefacente sequestrata ammonta a quasi 3,4 chili. Tutto il materiale, insieme ai contanti, è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio direttissimo. La droga sarà analizzata nei laboratori della Scientifica.