Sequestrati e distrutti oltre 30 chili di cibo a Paternò: dalle uova alla carne e dalle verdure ai crostacei

Carne, uova, verdure e crostacei sono stati sequestrati in un bar e in una panetteria-gastronomia a Paternò, in provincia di Catania. Le attività straordinarie di controllo, eseguite ieri pomeriggio dalla polizia, hanno riguardato locali pubblici e attività commerciali: in particolare, i poliziotti hanno controllato un bar-tabacchi, un bar, una panetteria-gastronomia e una sala di raccolta scommesse del centro cittadino del Catanese.

Nello specifico, all’interno del bar il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del corpo forestale della Regione Siciliana ha proceduto a contestare due violazioni amministrative per omessa comunicazione ai consumatori degli ingredienti e per mancata tracciabilità di carni, verdure e crostacei del peso complessivo di 31 chili. Tali alimenti sono stati sequestrati e contestualmente distrutti sul posto. Analoghe irregolarità sono state riscontrate anche in una panetteria-gastronomia dove al titolare è stata contestata la mancata tracciabilità di uova utilizzate nelle preparazioni e l’omessa comunicazione ai consumatori degli ingredienti. Complessivamente sono state applicate sanzioni per 7000 euro.