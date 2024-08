Catania, sequestrati 15 chili di carne congelata in un ristorante

Quindici chili di carne congelata è stata sequestrata in un ristorante di Corso Martiri della Libertà a Catania. Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale sono emerse delle carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla denuncia dell’amministratore del locale, un 23enne originario del Marocco. Nello specifico, sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione e carne priva di tracciabilità e non adeguatamente conservata.

I controlli nella zona della stazione centrale del capoluogo etneo hanno poi riguardato anche tre food truck. Per ognuno dei tre titolari è scatta una sanzione da 173 euro per occupazione di suolo pubblico. Per questo, sono stati sequestrati tavoli e sedie posizionate davanti ai camion nello spiazzale.