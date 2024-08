Adrano, in un pub del centro trovati hamburger non regolarmente confezionati ed estintori non conformi

Alcune irregolarità su prodotti e norme di sicurezza. Lo scorso fine settimana ad Adrano, in provincia di Catania, dei controlli effettuati in alcuni esercizi commerciali hanno evidenziato alcune irregolarità. Oltre alla polizia, ai controlli hanno partecipato personale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp), dell’Ispettorato del lavoro, del corpo forestale e del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal). In un noto pub del centro storico della città sono state rilevate e contestate carenze igienico-sanitarie – come la presenza di alimenti (nello specifico hamburger) non regolarmente confezionati – ed è stata sequestrata frutta priva di tracciabilità e trattata con un fungicida non autorizzato.

Allo stesso locale è stata contestata l’assenza di segnaletica di emergenza e il mancato rispetto delle norme di sicurezza antincendio, nello specifico per quanto riguarda gli estintori, che sono risultati inadeguati e non conformi per portata alla normativa prevista.