Caltanissetta, sequestrato carico di tabacco da masticazione: arrestato un uomo a Canicattì

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La guardia di finanza di Caltanissetta, con il supporto della tenenza di Canicattì, ha intercettato un rilevante carico di tabacco lavorato estero privo del contrassegno dei Monopoli di Stato e quindi di illecita provenienza. La merce, sottoposta a sequestro penale, era costituita da prodotti denominati Gutka e Snus, tipologie diffuse in India e Pakistan come tabacco da masticazione e da suzione.

Secondo gli investigatori, queste sostanze vengono utilizzate per i loro effetti stimolanti, soprattutto da lavoratori impiegati in attività faticose e prolungate. Tuttavia, presentano rilevanti rischi per la salute, essendo potenzialmente responsabili di gravi patologie come tumori alla gola, ai polmoni e alla bocca. In particolare lo Snus, caratterizzato da un contenuto di nicotina superiore rispetto a una sigaretta, è vietato in gran parte d’Europa perché aumenta il rischio di dipendenza, ipertensione e problemi vascolari.

Il destinatario della spedizione, un cittadino pakistano residente a Canicattì, è stato arrestato in flagranza e denunciato all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la filiera di produzione e distribuzione del tabacco contrabbandato.

