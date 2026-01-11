Nuovi controlli allo Zen 2 di Palermo e ancora sequestri di armi e droga. Trovate dai carabinieri – insieme ai cani antidroga – nelle aree comuni degli edifici del quartiere. Nei padiglioni di via Rocky Marciano, i militari hanno trovato ​una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola abrasa e caricatore con 4 munizioni. Insieme a proiettili calibro 6.36 e 38 special. ​Rinvenuti anche circa 50 grammi di marijuana. Poco rispetto alla piantagione indoor scoperta in un appartamento disabitato in via Fausto Coppi: con 126 piantine di cannabis, coltivate in una stanza adibita a serra, 29 infiorescenze sottoposte a essiccazione con 28 lampade alogene, nonché 30 reattori, 2 ventilatori, 2 areatori e numerosi fertilizzanti.

Nel corso dei controlli, un 20enne è stato denunciato per guida senza patente reiterata in due anni. In tutto, sono state identificate 249 persone, controllati 185 veicoli e contestate 57 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 48mila euro. Sul fronte della droga, invece, 5 persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti. Successivi controlli saranno effettuati sull’arma ritrovata, per capire se sia stata utilizzata in uno dei diversi e recenti episodi violenti a Palermo.