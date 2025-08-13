Sequestrata a Licata un’area con rifiuti speciali e animali in condizioni precarie

13/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una ispezione in un’area privata di circa 3.950 mq situata in via Salso, ha permesso ai carabinieri di Licata di accertare la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui materiale plastico e ligneo, una cisterna in amianto e due autovetture in stato di totale abbandono. L’area risultava priva di qualsiasi titolo autorizzativo per lo stoccaggio di tali materiali.

Il personale veterinario dell’Asp di Agrigento, presente sul posto, ha riscontrato la presenza di 11 cani, 2 asini, 4 cavalli, 6 pavoni e 1 suino in condizioni igienico-sanitarie precarie. Gli animali sono stati temporaneamente affidati al detentore in attesa di trasferimento presso strutture idonee. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Il proprietario del terreno è stato denunciato per presunte violazioni in materia ambientale. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 18.500 euro, relative alla mancata tenuta della documentazione sanitaria degli equini e alla mancata iscrizione all’anagrafe canina.

