Sbarco di migranti a Selinunte, cinque cadaveri recuperati in spiaggia

Sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, a Castelvetrano (Trapani), dove si è spiaggiata l’imbarcazione utilizzata per la traversata da decine di migranti, sono stati recuperati cinque cadaveri. La conferma arrivata dalla Guardia Costiera. I cinque corpi sarebbero arrivati sulla spiaggia trasportati dalle correnti. Nello specchio d’acqua antistante il luogo del ritrovamento sono in corso le ricerche con i mezzi della guardia costiera e guardia di finanza. A terra vi sono 18 migranti che sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi. Intanto a Lampedusa sono arrivati 95 migranti soccorsi dalla motovedetta G118 della guardia di finanza mentre viaggiavano su due barchini. Sul primo erano in 53, tra cui 10 donne, siriani, eritrei e sudanesi partiti da Zouara, in Libia. Sul secondo c’erano invece 42 etiopi, eritrei, siriani e sudanesi partiti da Al Amra in Tunisia.