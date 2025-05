Seicento grammi di droga, una pistola modificata e un’auto rubata: arrestato giovane di Gela

È stato trovato in possesso di quasi 600 grammi di droga, una pistola modificata e merce rubata, un giovane di Gela che è stato dunque arrestato dalla polizia per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, portato in carcere a Gela, è stato anche denunciato per ricettazione. Durante la perquisizione, infatti, i poliziotti hanno trovato 480 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, una pistola a salve modificata, componenti di ponteggio per costruzioni edili, un’auto Range Rover rubata.