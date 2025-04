Speciale oroscopo Toro: caratteristiche, pregi e difetti del segno del mese

Chi ha detto che i Toro amano solo mangiare, dormire e… altri piccoli piaceri della vita? Sfatiamo un po’ i luoghi comuni del secondo segno zodiacale, primo di terra, e di Venere. Spesso ai Toro si associa una certa staticità, ma è solo il tempo della natura a cui il segno è legato: nella fase annuale, il Toro corrisponde al pieno fulgore primaverile, ai sapori naturali, odori e colori. È il segno della gola: proprio per questo, il loro palato vorrà essere soddisfatto in maniera semplice e naturale, il loro gusto orale si traduce e declina in mille modi, facendo di loro degli ottimi critici estetici, data la loro congenita semplicità.

È anche il segno del territorio e, per questo, risultano silenziosamente gelosi. Sempre attenti, il loro è segno della vista, parlano poco ma sempre saggiamente. Il Toro ama assicurarsi tutti i comfort possibili, per questo è instancabile nel lavoro, perché è fortemente motivato. Il suo compito zodiacale è quello di assicurare sostentamento e possibilità di vita di una certa qualità, motivo per cui può apparentemente sembrare attaccato agli oggetti o ai beni materiali, ma solo perché corrispondono per lui a margini di sicurezza oggettiva che lo fanno stare bene. Generoso e stabile, assicura a tutti i suoi cari presenza e struttura.

I Toro sono stati devastati dalla presenza nel loro segno di Urano, un pianeta che è facile descrivere come un uragano, totalmente opposto alla sua natura paciosa. Il Toro ha avuto sette anni davvero complicati che finiscono entro luglio: il giorno 7 di quel mese, infatti, segnerà il passaggio di Urano in Gemelli per tre mesi, per poi rientrare in moto retrogrado nel segno e sparire del tutto nel 2026.

DIFETTI: testardaggine, possessività, eccessivo logorio mentale.

PREGI: protezione, affidabilità, amore per il bello.

RICORDATE: avere un Toro nella propria vita è una certezza affettiva indiscutibile.