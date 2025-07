Il segno del mese: il ruggito zodiacale di sua maestà Leone

Ed eccoci arrivati al segno zodiacale del Leone: segno di bellissima effige, carismatico e forte, associato ai miti di Eracle e del Sole. Proviamo a conoscerlo meglio.

Spesso tacciato di grande protagonismo, egoismo e autoreferenzialità, ben pochi hanno la fortuna di essere amati da questo segno zodiacale, la cui generosità affettiva e passionale è unica nel cielo zodiacale. Il segno del Leone è retto dal Sole, l’astro più importante della logica astrologica poiché è il portatore di luce e cuore pulsante del nostro sistema planetario.

Fin dai tempi del mito, il Leone è associato alla forza di carattere e volontà di riuscita: come la luce riesce ad avere ragione del buio cosmico, con questa forza di volontà le persone appartenenti a questo segno zodiacale ce la mettono tutta per garantire i pianeti che gli orbitano intorno, come fa il nostro Sole, e per avere la determinazione della luce che tutto illumina e riscalda, facendo uscire dalle tenebre del non essere la personalità di ognuno.

Non sempre è facile gestire la presenza di un Leone poiché la sua luce, la sua verità, mette in evidenza i limiti delle personalità altrui e la poca chiarezza delle situazioni che attraversa. Per questo, spesso, viene demonizzato e accusato di essere un troppo zodiacale. Avere l’attenzione di un Leone non è semplice perché, se vi ha scelto o si interessa a voi, è indice del fatto che ritiene che non ci sia nulla di più bello, rispetto al ruolo che decide di darvi nella sua vita. Difensivo all’inverosimile e capace di diventare ferocissimo, come l’esemplare femmina in natura, chi nasce Leone difenderà sempre a spada tratta chi ama o le persone a cui tiene e le situazioni che non vuole vadano perdute.

Nel 2024, il Leone ancora soffriva perché messo in condizione, da un po’ di anni, di non avere l’occasione di dimostrare quanto vale e può fare. Sono stati anni in cui il segno non ha particolarmente brillato e se ne crucciava, e anche l’amore non viveva delle epopee fulgide come ai soggetti di questo segno piace. Si sono dovuti occupare della famiglia e di sistemare molto intorno a loro, mentre le stelle li obbligavano a sacrificare parte della loro libertà e mondanità, a favore di esigenze non procrastinabili.

Ma nel 2025 il Leone torna finalmente a brillare, a dare il meglio di sé. Anche se sarà il 2026 l’anno della grande riuscita. Adesso, però, ricominceranno le condizioni favorevoli su cui si può costruire, in un’estate che riaccende la natura spensierata e godereccia del segno. I Leone torneranno a brillare sulla scena, prendendo anche delle decisioni epocali che li metteranno nelle condizioni di essere di nuovo se stessi, senza il bisogno di qualcuno che li motivi.

Bentornati, Leoni!