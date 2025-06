Il segno zodiacale del Cancro: caratteristiche e oroscopo

Il Cancro è il quarto segno della ruota zodiacale, primo segno d’acqua, rappresenta la fonte da cui beviamo e il prezioso latte materno, che è il primo alimento. Dominato dalla Luna, esprime una fortissima femminilità e una mutevolezza umorale evidente. Soggetto alla Luna, infatti, può mostrare il dolce volto di Selene, quello della cacciatrice Diana e quello a volte sanguinario di Ecate. Il Cancro è il segno della magia e di tutta la tradizione antropologica e agraria dei cicli lunari. Il passo della Luna scandisce un bioritmo essenziale per tutti, dalle maree all’ecosistema, passando per le energie emotive di ogni essere biologico.

Il Cancro è un segno che ha il potere di generare vita, ma soprattutto di proteggerla: le chele del granchio stilizzate, che si chiudono in un abbraccio di difesa, sono proprio il simbolo della sua azione nel mondo: io proteggo! Niente come l’abbraccio di un Cancro, infatti, ci fa sentire emotivamente al sicuro. A volte tacciato di essere umorale, vittimista o piagnone e di deprimersi facilmente; altre volte di avere entusiasmi alquanto prorompenti, di essere permalosi e di chiudersi subito a riccio, il Cancro è incapace di non esternare il volto delle proprie emozioni, ed è per questo che non lascia spazio a dubbi quando non è nel mood giusto. Di solito all’estate si associa il Sole – una bella giornata, un gelato -, ma la descrizione dell’identità estiva è proprio la Luna sul mare che ci rende sognatori: questa è la magia del Cancro. Allo scoccare dell’entrata del Sole nei suoi gradi, si genera il Solstizio d’estate.

In questo 2025, il Cancro ha davvero dovuto tenere duro nei primi mesi dell’anno. Ma, proprio a ridosso dell’inizio della sua stagione, è entrato il grande e fortunoso Giove nei suoi gradi: e il re dell’olimpo si esalta, dando il meglio di sé nel territorio della Luna. È per questo motivo che i Cancro avranno una delle estati più belle della loro vita, con una magica configurazione possibile solo una volta ogni dodici anni circa. Buona estate ai Cancro!