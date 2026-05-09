Palermo, sedicenne uccide un uomo e si costituisce alla polizia

Foto di polizia

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso, la notte scorsa, un uomo di 51 anni a Palermo. Il fatto è accaduto al Villaggio Santa Rosalia. Secondo le prime informazioni il delitto si è consumato nell’abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane l’ha colpito alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.

La versione del sedicenne dopo l’omicidio a Palermo

Il sedicenne si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali dell’uomo, vicino di casa. I poliziotti sono andati nell’appartamento e hanno trovato la vittima.