Sea Watch fa sbarcare 48 migranti a Pozzallo

11/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono 48 i migranti soccorsi dalla nave Aurora della ong Sea Watch, in zona Sar tunisina, sono sbarcate ieri sera nel porto di Pozzallo. La nave aveva ottenuto come porto di sbarco, dalle autorità italiane, quello di Augusta. Ma ieri, mentre si trovava in navigazione, ha terminato il carburante e ha chiesto il permesso di sbarcare in un porto più vicino. Solo qualche giorno fa l’ultimo sbarco a Lampedusa, in cui 5 persone sono state dichiarate disperse.

