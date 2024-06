Scordia, fugge all’alt dei carabinieri perché è senza patente: denunciato 24enne

Un 24enne, già noto per i suoi precedenti, è stato inseguito dai carabinieri per le vie di Scordia (in provincia di Catania) mentre era alla guida di una Ford C-Max. I militari, durante un servizio di controllo pomeridiano nella zona di piazza Italia a Scordia, hanno notato il giovane e hanno provato a fermarlo. Di fronte all’alt, però, il 24enne ha accelerato e ha iniziato a scappare.

Dopo un inseguimento per diverse strade della cittadina (via Attard, via Vespri, via Principessa di Piemonte, via Gagliano, via Garibaldi e via Pillirone), i carabinieri hanno deciso di interrompere la corsa e dirigersi a Palagonia a casa del ragazzo che avevano già riconosciuto. Dagli accertamenti, i militari hanno appurato che il 24enne ha provato a sottrarsi al controllo perché senza patente. Documento che non aveva mai conseguito. Per questo è stato denunciato e anche per resistenza a pubblico ufficiale.