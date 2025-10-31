Foto di rescue.press

Un incidente stradale mortale si è registrato la notte scorsa in territorio di Scordia, in provincia di Catania. La vittima è il 18enne Ettore Carnazzo. Il giovane viaggiava a bordo di una Alfa Romeo insieme ad altre due persone. L’auto, mentre percorreva la provinciale 29, si è schiantata contro un muro. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e Carnazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Lentini, dove poi è deceduto. Sul posto, come riporta Scordia.info, sono intervenuti i carabinieri. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro, tra le ipotesi c’è l’alta velocità.