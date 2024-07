Scordia, 19enne cade con lo scooter e muore. Inutile il trasferimento all’ospedale San Marco

Foto di Dario De Luca

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto la notte scorsa lungo la strada provinciale 29, nei pressi di Scordia, in provincia di Catania. La vittima, come riportato dal Giornale di Sicilia, viaggiava a bordo di uno scooter. Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 19enne al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco, a Catania.