Siracusa, scoperto un market della droga in uno stabile in via Algeri

In casa aveva un vero e proprio market della droga. I carabinieri della sezione operativa di Siracusa hanno arrestato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 36enne, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Denunciato, invece, un 35enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, che fungeva da vedetta.

A insospettire i militari è stato l’intenso via vai di giovani da uno stabile in via Algeri. Immediata è scattato il blitz, che nonostante la presenza della vedetta pronta a dare l’allarme, ha consentito di fermare il 36enne intento a preparare le dosi di stupefacente su un tavolino. L’immediata perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 120 dosi di crack, 26 di cocaina e 30 di hashish, oltre a 200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato.