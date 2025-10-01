Foto di polizia di Stato

Siracusa, arrestato 46enne: in casa mitragliatrice, pistola modificata e droga

01/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dalla polizia a Siracusa. Durante un controllo gli agenti hanno rinvenuto una mitragliatrice Skorpion, una pistola modificata, due silenziatori compatibili e relativo munizionamento. Le armi erano occultate in una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’abitazione, situata in una zona balneare del territorio siracusano. Oltre all’arsenale, gli investigatori hanno sequestrato 78 grammi di marijuana, rinvenuti all’interno dell’immobile. Il materiale è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto e le indagini sull’arsenale scoperto a Siracusa

L’uomo, un 46enne siracusano, è stato arrestato e posto a disposizione della procura. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare in carcere. Le attività investigative proseguono per chiarire eventuali collegamenti tra l’arsenale scoperto a Siracusa e la rete criminale attiva sul territorio, così da ricostruire la rete di contatti dell’uomo arrestato.

Dalla stessa categoria

