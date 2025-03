Scoperta una piazza di spaccio a Trapani, veniva smerciata anche cocaina rosa

Foto di Folha PE

I carabinieri di Trapani hanno smantellato una piazza di spaccio nella frazione di Xitta. Tre persone sono finite in carcere, mentre per altri sei indagati è stato disposto l’obbligo di dimora. I nove sono indagati dalla procura di Trapani, in concorso e a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione. Le indagini sono partite dall’incendio di alcune auto nel settembre 2023 e hanno permesso di mettere in luce anche i rapporti con altre realtà criminali del quartiere trapanese di Milo-Fontanelle, dove sarebbe avvenuta anche la cessione agli assuntori della cocaina rosa.

Nel corso delle indagini, durate circa un anno, numerose sono state le cessioni documentate dai carabinieri che sarebbero state effettuate anche con vere e proprie consegne a domicilio ai clienti. Lo spaccio riguardava anche hashish, marijuana ed eroina.