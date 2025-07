Scoperta piantagione di marijuana ad Acireale: due arresti

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Acireale, nelle campagne di via Mortara, a ridosso della riserva della Timpa. In manette sono finiti due uomini di 65 e 57 anni, residenti ad Acireale e Aci Catena, arrestati per coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso. I militari, insospettiti da movimenti anomali e da un sistema di irrigazione artigianale, hanno attivato un servizio di osservazione e documentato l’ingresso dei due uomini nel terreno. Fermati mentre recidevano infiorescenze da piante di cannabis, sono stati bloccati e perquisiti.

Nel casolare adiacente, usato per l’essiccazione, sono state trovate 93 piante tra recise ed essiccate, oltre a 65 in coltivazione. L’impianto, dotato di timer elettronici e strutture rudimentali per l’asciugatura, conferma la natura organizzata e redditizia dell’attività. Rinvenuti anche blocchi di hashish nascosti sotto dei teli. Il valore stimato dello stupefacente sequestrato si aggira tra i 45.000 e i 55.000 euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due arrestati sono finiti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.