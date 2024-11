Scoperta azienda vitivinicola abusiva nel Trapanese, sequestrati 45mila litri di mosto

Foto di Pixabay

Uno stabilimento di trasformazione clandestina dell’uva è stato scoperto e sequestrato nel Trapanese dai carabinieri del Nas di Palermo insieme ai colleghi della stazione di Campobello di Mazara e ai sanitari del dipartimento di prevenzione dell’Asp.

Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di quattromila euro, mentre i tecnici dell’Asp di Trapani, aderendo alla richiesta dei militari, hanno disposto il fermo dell’attività. Durante l’ispezione i carabinieri hanno constatato come il processo di trasformazione avvenisse attraverso l’introduzione nel procedimento di fermentazione di anidride solforosa – trovata in grandi quantità – così da ottenere un prodotto pronto per essere venduto all’industria.

Il Nas, vista l’assenza delle procedure di autocontrollo aziendale e la mancanza della registrazione sanitaria necessaria per il deposito degli alimenti, ha proceduto al sequestro amministrativo di oltre 45mila litri di mosto mutizzato.