Scontro tra scooter a Palermo: perdono la vita due giovani di 17 e 21 anni

Due giovani, che erano su due diverse moto, sono morti in un incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abruzzi a Palermo. Le vittime sono Gabriel Aliberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 21 anni entrambi di Palermo. Nello scontro tra le due moto è rimasto ferito un terzo giovane di 16 anni, che attualmente si trova ricoverato a Villa Sofia, con prognosi riservata. Inutili i soccorsi per gli altri due giovani che sono morti sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono arrivate quattro ambulanze e gli agenti della polizia municipale.

Tantissimi i messaggi sui social per i due giovani, tra cui il ricordo di Confcommercio per Alessandro Lopriore: «Da un anno collaborava con la nostra organizzazione, distinguendosi nonostante la giovane età per l’entusiasmo, la dedizione e la straordinaria abnegazione con cui affrontava ogni impegno – ha scritto Confcommercio Palermo-. La sua passione, la voglia di imparare e la disponibilità verso tutti hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la vicinanza di tutto il sistema associativo».

Anche Gabriel aveva una vita piena di progetti e passioni, tra cui il calcio: «Con immenso dolore e profonda tristezza, la società Fada F.C. si stringe attorno alla famiglia Aliberti per la tragica scomparsa di Gabriel, classe 2008 – scrive la Scuola Calcio Elite FADA-. Un ragazzo speciale, pieno di vita, entusiasmo e sogni, che ieri ha perso la vita in un incidente. Tutta la società, i dirigenti, gli allenatori e gli ex compagni di squadra si uniscono nel dolore, ricordando Gabriel non solo come un giovane calciatore, ma soprattutto come un amico vero e sorridente. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori. Ciao Gabriel».