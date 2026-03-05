Scontro tra scooter e auto, grave un 25enne a Messina

Grave incidente stradale ieri sera a Messina in viale Annunziata. Per cause in corso di accertamento, probabilmente a seguito di una mancata precedenza, si sono scontrati uno scooter guidato da un giovane di 25 anni e una Fiat Panda.

Scontro scooter-auto: le condizioni del centauro

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla trachea. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 25enne è ricoverato in prognosi riservata: decisive saranno le prossime ore.