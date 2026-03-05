Scontro tra scooter e auto, grave un 25enne a Messina

05/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Grave incidente stradale ieri sera a Messina in viale Annunziata. Per cause in corso di accertamento, probabilmente a seguito di una mancata precedenza, si sono scontrati uno scooter guidato da un giovane di 25 anni e una Fiat Panda.

Scontro scooter-auto: le condizioni del centauro

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla trachea. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 25enne è ricoverato in prognosi riservata: decisive saranno le prossime ore. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

A una svolta le indagini sulla morte della donna rumena a Catania
Leggi la notizia

Grave incidente stradale ieri sera a Messina in viale Annunziata. Per cause in corso di accertamento, probabilmente a seguito di una mancata precedenza, si sono scontrati uno scooter guidato da un giovane di 25 anni e una Fiat Panda. Scontro scooter-auto: le condizioni del centauro Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze