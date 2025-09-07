Incidente sulla statale 124: tre morti in un scontro tra moto a Palazzolo Acreide

07/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale ha provocato la morte di tre persone intorno alle 10 di questa mattina sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, una zona montana della provincia di Siracusa. Le vittime, tutte in sella a motociclette Kawasaki, sono rimaste coinvolte in uno scontro che non ha lasciato scampo.

Le vittime, un uomo di 40 anni della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e due motociclisti di 33 e 39 anni, entrambi della provincia di Catania, viaggiavano su un altro mezzo della stessa marca. L’incidente è stato così violento che nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvare le loro vite. Per il 33enne, gravemente ferito, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo, a causa delle ferite riportate, l’uomo è deceduto poco dopo. Gli altri due motociclisti sono morti sul colpo. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Noto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]