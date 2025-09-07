Incidente sulla statale 124: tre morti in un scontro tra moto a Palazzolo Acreide

Un incidente stradale ha provocato la morte di tre persone intorno alle 10 di questa mattina sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, una zona montana della provincia di Siracusa. Le vittime, tutte in sella a motociclette Kawasaki, sono rimaste coinvolte in uno scontro che non ha lasciato scampo.

Le vittime, un uomo di 40 anni della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e due motociclisti di 33 e 39 anni, entrambi della provincia di Catania, viaggiavano su un altro mezzo della stessa marca. L’incidente è stato così violento che nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvare le loro vite. Per il 33enne, gravemente ferito, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo, a causa delle ferite riportate, l’uomo è deceduto poco dopo. Gli altri due motociclisti sono morti sul colpo. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Noto.