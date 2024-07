Scontro frontale lungo la strada statale 284, cinque persone sono rimaste ferite

Ancora un incidente stradale lungo la SS284, in territorio di Bronte, in provincia di Catania. Il sinistro, come riportato da Bronte118, è avvenuto nella serata di ieri. Coinvolte due automobili che stavano procedendo in una zona in cui è presente un cantiere per la realizzazione di un’area di servizio. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze – che hanno assistito le cinque persone rimaste ferite – e una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.