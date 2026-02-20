Foto generata con IA

Scontro frontale sulla Palermo-Catania, il sinistro dove è presente uno scambio di carreggiata

20/02/2026

A causa di uno scontro frontale fra un autoarticolato ed un furgone, si segnala traffico al chilometro 116,900 dell’autostrada A19 Palermo-Catania, in località Enna.

Il sinistro è avvenuto in un tratto dove è presente uno scambio di carreggiata. Pertanto, al momento, Anas ha disposto un temporaneo senso unico alternato regolato da movieri per consentire il passaggio dei veicoli. Oltre ad Anas, sul posto sono presenti le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

