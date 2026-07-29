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Donnalucata, pestaggio in strada a un 72enne per un presunto debito: 5 arrestati

29/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Lo hanno pestato in strada a Donnalucata, frazione di Scicli, nel Ragusano, per un debito: si conclude dopo mesi il caso di un pensionato di 72 anni. Dopo l’aggressione subito a febbraio, adesso i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere cinque persone, indagate per tentata estorsione e lesioni personali in concorso aggravate. Alcuni come mandantidue gemelli di 52 anni – e altri – di 41, 43 e 45 anni – come esecutori materiali del pestaggio. Avvenuto ai danni del 72enne, per un debito da 24mila euro che la vittima, però, nega di aver dovuto saldare.

Dagli assegni in cassaforte al pestaggio

A fare luce sull’aggressione sono state anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Che hanno ripreso mentre la vittima veniva colpita con calci, pugni e schiaffi. E anche minacciata di morte, con il rischio esteso anche alla sua famiglia. Le successive indagini hanno portato ai due fratelli gemelli, considerati i mandanti, intenzionati a recuperare un presunto credito da 24mila euro. Soldi che sarebbero stati prestati al 72enne e all’ex compagna. E un rapporto tra di loro doveva certo esserci, a giudicare da quanto trovato nelle casseforti a casa dei due fratelli: 48mila euro in contanti e assegni, alcuni dei quali firmati dalla vittima. In casa di uno dei due sono stati trovati e sequestrati anche altri 6.500 euro in contanti.

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