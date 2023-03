L’eterno scontro Regione-Anas e il paragone infelice col Nordafrica, che se la passa comunque meglio di noi

«Il tema delle infrastrutture è fondamentale. A Roma devono capire che è finita l’epoca di trattare la Sicilia come il Nord Africa». Parole del presidente della Regione Renato Schifani a cui, concedendo tutto il beneficio del dubbio possibile, si vuole dare un significato per niente razzista o classista. Insomma, un modo per dire che Roma tratta la Sicilia come se non facesse parte dell’Italia. Vero è pure che questi paragoni sorgono solo sull’Isola. Mai si è sentito un politico valdaostano dire che Roma tratta la Vallée come se fosse la Francia o un trentino lamentare un trattamento da austriaco.

In ogni caso, quello di Schifani è stato uno sfogo sull’indecenza in cui versa l’autostrada A19 che collega le due città più grandi della Sicilia, con l’eterno scontro-incontro tra governo regionale e Anas. Con il governo Crocetta si pensava a una fusione tra il Cas e l’Azienda nazionale autonoma delle strade. Poi c’è stato qualche ripensamento dopo i crolli sulla A19 (la Palermo-Catani) e sulla Palermo-Agrigento, per passare al governo Musumeci, che a maggio 2018 torna a pensare alla fusione, con tanto di tavolo tecnico e foto di rito, Salvo poi, a dicembre dello stesso anno, dare del «cancro» tanto ad Anas quanto a Rfi. Adesso, la palla è passata a Schifani che, come anche il suo predecessore, aveva auspicato cantieri aperti giorno e notte per accelerare i tempi. Alla luce della poco ponderata esternazione del presidente riguardo al Nordafrica e della situazione più che intricata delle assi viarie siciliane, la risposta che verrebbe da dare è «magari».

Magari perché, giusto per fare qualche esempio, il Marocco gestisce una rete di circa duemila chilometri di autostrade, molte delle quali in continua espansione e comunque per la maggior parte di costruzione più o meno recente. Stessa cosa la Tunisia, che ha esteso nel 2017 la sua rete verso Sud con il tratto tra Gabes e Sfax, realizzato dall’azienda italiana Salini Impregilo e il mese scorso ha inaugurato la sua A1, autostrada da 560 e rotti chilometri che da Tunisi a Ben Gardane, mentre dovrebbe essere in dirittura d’arrivo il completamento della A2. L’Algeria ha sfruttato i buoni rapporti con la Cina per investire in infrastrutture. Molte di queste strade, oltretutto, fanno parte del progetto della Transmagrebina, la grande autostrada in fase di lavorazione che toccherà tutti i Paesi del Nordafrica per un totale di circa nove miliardi di euro di investimento.

E persino la martoriata Libia, che ha da anni vantato una rete di autostrade di primo piano – che hanno dovuto cedere il passo solo per le inevitabili ferite della guerra civile – sta puntando al suo rilancio con le autostrade, con il faraonico progetto della grande strada costiera Ras Ejdyer-Emsaad. Un progetto da 1750 chilometri che dal confine libico con la Tunisia dovrebbe portare in Egitto sui cui lavori però c’è un po’ di apprensione. Un po’ per la delicata situazione politica nel Paese nordafriacano, un po’ perché l’appalto è stato affidato all’Anas. E chissà se a Tripoli si lamenteranno di essere trattati da Roma come se fossero siciliani.