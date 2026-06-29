Foto di Gruppo Ciclistico Amatori Mineo

Scoglitti, automobilista investe ciclista. Ipotesi svolta non consentita

29/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un ciclista investito. L’ultimo caso è quello di Piero Castagna che sabato scorso è stato travolto dal guidatore di una Fiat Punto. Il ciclista, tesserato per società Gruppo Ciclistico Amatori Mineo, si trovava in territorio di Scoglitti, in provincia di Ragusa. L’uomo alla guida della macchina, secondo le prima informazioni che verranno vagliate dalle autorità competente, potrebbe avere effettuato una manovra vietata dal Codice della strada. «Ancora una volta i ciclisti sono vittime di incidenti stradali causati da automobilisti distratti», si legge in un post pubblicato su Facebook nella pagina del Gruppo Ciclistico Amatori Mineo.

E proprio mentre Castagna veniva investito, rimediando una frattura, a Catania si stava svolgendo una mobilitazione per chiedere maggiore sicurezza per chi utilizza la bicicletta. Il 21 giugno scorso ha perso la vita la ciclista Mirela Nicoleta Ruso, 41 anni. La donna stava pedalando insieme ad altre persone nel territorio di Monreale, in provincia di Palermo, quando è stata investita da un uomo alla guida di una Fiat 500X. Il guidatore ha effettuato un sorpasso in curva con striscia continua.

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