Foto di Federciclismo Sicilia

Monreale, auto contromano su un gruppo di ciclisti: muore una donna

21/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente vicino Pioppo, frazione di Monreale, in provincia di Palermo: un’auto travolge un gruppo di ciclisti e muore una donna. Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha raccolto le testimonianze delle vittime illese. Secondo la prima ricostruzione, il conducente dell’auto – Giuseppe Lucia, 38 anni – alla guida di una Fiat 500X verso Pioppo, avrebbe effettuato un sorpasso in curva, nonostante la presenza della linea continua. Invadendo così la corsia opposta e travolgendo il gruppo di ciclisti che stava transitando. Nello scontro, è deceduta sul colpo Mirela Nicoleta Rusu, 41 anni. Sul guidatore sono stati eseguiti gli esami alcolemici, a cui è risultato negativo.

Gli altri trasportati in ospedale

Un altro ciclista è rimasto ferito, ma non in maniera grave. Avendo riportato alcune fratture, è stato trasferito all’ospedale Ingrassia di Palermo. I sanitari hanno portato in pronto soccorso anche il compagno della donna, nel gruppo con lei, in stato di choc. La salma della 41enne è stata restituita ai familiari, mentre le indagini sono affidate alla polizia municipale e ai carabinieri di Pioppo e Monreale.

Il ricordo dei colleghi ciclisti

«Vogliamo ricordarti così, Nicoleta, con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta – è il messaggio di cordoglio di Federciclismo Sicilia -. Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un automobilista, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile». Parole di lutto sono poi dedicate a chi era vicino alla vittima e, con lei, condivideva la passione per il ciclismo: «Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea Calandra e al presidente della Asd Sport e Nutrition giungano il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze».

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