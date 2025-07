Scippo sul treno Messina-Catania, arrestato 34enne catanese

Un pluripregiudicato catanese di 34 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Catania con l’accusa di furto con strappo, dopo aver sottratto con violenza uno smartphone a bordo di un treno regionale in viaggio sulla tratta Messina-Catania. L’uomo ha agito con estrema rapidità, strappando il telefono di mano a un altro passeggero direttamente nel vagone, sotto gli occhi degli altri viaggiatori. La vittima ha subito reagito, chiedendo la restituzione del cellulare. Di fronte al crescente clamore provocato all’interno della carrozza, lo scippatore ha finito per cedere e restituire il telefono.

Nel frattempo, gli addetti alla sicurezza di bordo di FS Security hanno allertato la polizia che, prontamente, si è fatta trovare alla stazione centrale di Catania. Durante le fasi concitate precedenti all’arresto, il 34enne ha anche minacciato e cercato lo scontro fisico con il personale di sicurezza, ma la situazione è stata riportata alla calma. Bloccato all’arrivo e condotto negli uffici della questura, l’uomo è stato identificato: a suo carico sono risultati numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro l’amministrazione della giustizia. Informato il magistrato di turno, il 34enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.