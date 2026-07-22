Incendi a Modica, arrestato il presunto piromane: trovato sulla collina Monserrato

22/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arrestato il presunto piromane degli incendi che hanno minacciato Modica. Si tratterebbe di un 23enne di origine straniera, ritenuto il responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito la città del Ragusano. Il giovane era stato individuato vicino a uno dei focolai sulla collina Monserrato, mostrando «evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa», rende noto la polizia, senza specificare oltre. Il 23enne è adesso agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di tentato incendio boschivo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Racalmuto: sequestrato un impianto di recupero e trattamento di rifiuti
Leggi la notizia

Arrestato il presunto piromane degli incendi che hanno minacciato Modica. Si tratterebbe di un 23enne di origine straniera, ritenuto il responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito la città del Ragusano. Il giovane era stato individuato vicino a uno dei focolai sulla collina Monserrato, mostrando «evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa», rende […]

Privatizzazione aeroporto di Catania: analisi del Pd su bilancio Sac e bando
Leggi la notizia

Arrestato il presunto piromane degli incendi che hanno minacciato Modica. Si tratterebbe di un 23enne di origine straniera, ritenuto il responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito la città del Ragusano. Il giovane era stato individuato vicino a uno dei focolai sulla collina Monserrato, mostrando «evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa», rende […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026
di

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze