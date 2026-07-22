Arrestato il presunto piromane degli incendi che hanno minacciato Modica. Si tratterebbe di un 23enne di origine straniera, ritenuto il responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito la città del Ragusano. Il giovane era stato individuato vicino a uno dei focolai sulla collina Monserrato, mostrando «evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa», rende noto la polizia, senza specificare oltre. Il 23enne è adesso agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di tentato incendio boschivo.