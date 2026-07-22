Foto generata con AI

Adrano, dal cavallo di ritorno per l’auto rubata all’imboscata dei carabinieri

22/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Pensava di fare un cavallo di ritorno per un’auto rubata ad Adrano, nel Catanese, ma era un’imboscata dei carabinieri. Il caso comincia dalla denuncia del furto di una berlina, presentata dal proprietario. Che racconta anche di essere stato contattato da un giovane, il quale si sarebbe proposto di aiutarlo nella ricerca. Comunicando poi di avere trovato il mezzo, ma chiedendo 7mila euro per restituirlo. Così è scattata l’indagine che, tramite le telecamere di videosorveglianza, ha permesso di individuare un 22enne del posto da un particolare. Il ragazzo, infatti, risultava alla guida di un mezzo seguito dall’auto rubata, mostrando quindi il suo coinvolgimento nel furto. Da lì è scattato il piano per incastrarlo.

Il finto incontro con la vittima

Gli investigatori hanno quindi concordato con la vittima un finto abboccamento. Seguendo in modo discreto l’incontro e intervenendo nel momento in cui il denunciante ha consegnato duemila euro – cifra dell’accordo finale – al 22enne. Che, peraltro, ha pure lamentato la mancanza di 50 euro. Prima di venire bloccato dai carabinieri. La vicenda si è conclusa con il recupero del denato e la disposizione degli arresti domiciliari per il giovane.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Nuovi arresti per il traffico di droga tra Catania e Malta
Leggi la notizia

Pensava di fare un cavallo di ritorno per un’auto rubata ad Adrano, nel Catanese, ma era un’imboscata dei carabinieri. Il caso comincia dalla denuncia del furto di una berlina, presentata dal proprietario. Che racconta anche di essere stato contattato da un giovane, il quale si sarebbe proposto di aiutarlo nella ricerca. Comunicando poi di avere […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026
di

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze