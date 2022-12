Scicli, disoccupato custodiva a casa cocaina e 1,2 chilogrammi di hashish

Nel corso di un controllo i carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 28enne originario della Tunisia. L’uomo, celibe e disoccupato, sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 1,2 chilogrammi di hashish e 140 grammi di cocaina. Rinvenuto tutto all’interno della sua abitazione a Scicli.

La prima sostanza era suddivisa in oltre 10 panetti mentre la seconda si presentava in pietre solide da cui, successivamente, si sarebbero ricavate le singole dosi. Dopo la convalida dell’arresto il giovane ha ricevuto la misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale di Ragusa.