Sciatore 83enne in difficoltà soccorso sull’Etna: è stato portato all’ospedale di Taormina

Si è trovato in difficoltà e ha dovuto chiamare i soccorsi. Uno sciatore di fondo 83enne originario di Catania è stato recuperato dal Corpo nazionale soccorso alpino occorso e speleologico siciliano (Cnsas) della stazione Etna Nord: l’uomo era disperso nell’area di Monte Baracca. Lo sciatore, rimasto ultimo rispetto al suo gruppo, ha chiamato i soccorsi ieri – sabato 11 gennaio – poco dopo l’ora di pranzo. Nel pomeriggio ha casualmente incontrato un altro escursionista, ma – viste la notevole stanchezza e il buio – è rimasto ad attendere l’intervento del Soccorso alpino. I tecnici sono partiti con due squadre da Linguaglossa, in provincia di Catania, mantenendo costanti contatti telefonici con l’anziano. Una volta rintracciato, l’uomo è stato protetto dall’ipotermia e messo su una barella specifica per il trasporto in ambiente innevato e ghiacciato. Poi la barella è stata trasportata sulla neve e raggiunta da un mezzo gommato di soccorso del 118. L’83enne è stato portato all’ospedale di Taormina, in provincia di Messina.