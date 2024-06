Sciacca, ristorante distrutto da un incendio: nella copertura trovato anche amianto

Foto della pagina Facebook Valeria Gulotta Assessore - Comune di Sciacca

Ci sarebbe anche dell’amianto nel ristorante che ieri è andato a fuoco a Sciacca, in provincia di Agrigento. Ieri pomeriggio il ristorante Al Ponticello è stato completamente distrutto da un incendio; l’origine non è ancora chiara, ma al momento i vigili del fuoco propenderebbero per un episodio accidentale. Una grossa nuvola di fumo – ieri visibile da diverse zone della città – si è alzata sopra l’immobile, un manufatto indipendente costruito negli anni Sessanta e in gran parte in legno. Una parte della copertura del ristorante – che si trovava nei pressi del lungomare dello Stazzone – sarebbe stata composta di amianto, un materiale cancerogeno.

Vista la pericolosità del materiale, sono in corso le verifiche che vengono svolte in questi casi. A Sciacca è arrivato il personale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) per disporre gli interventi di bonifica della zona. Il sindaco del comune dell’Agrigentino starebbe incaricando una ditta specializzata per la rimozione dei residui di amianto. Inoltre sarebbero in corso di valutazione provvedimenti di protezione civile per il mantenimento dell’evacuazione delle case nelle vicinanze del ristorante che è stato distrutto. Ieri, durante lo spegnimento dell’incendio, c’è stata anche un’esplosione: in un primo momento si è pensato si trattasse di una bombola del gas, ma il proprietario del ristorante ha chiarito che l’esplosione avrebbe riguardato un fusto di birra.