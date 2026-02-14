Foto di carabinieri

Schiaffi alla moglie e botte al figlio. Protagonista un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Baucina, nel Palermitano. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Schiaffi alla moglie e botte al figlio: i provvedimenti

L’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi al volto, nonostante la presenza in casa dei figli minorenni. Nel corso dell’episodio, uno dei figli sarebbe intervenuto in difesa della madre, venendo a sua volta colpito al capo, con una bottiglia di vetro brandita dal padre. La donna e il giovane sono stati affidati alle cure del personale sanitario; per il ragazzo i medici hanno emesso una prognosi di 20 giorni. Il 50enne inizialmente è stato tradotto presso la casa circondariale di Termini Imerese. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale competente, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime con applicazione del braccialetto elettronico.