Foto di carabinieri

Schiaffi alla moglie e botte al figlio, arrestato 50enne in provincia di Palermo

14/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Schiaffi alla moglie e botte al figlio. Protagonista un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Baucina, nel Palermitano. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Schiaffi alla moglie e botte al figlio: i provvedimenti

L’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi al volto, nonostante la presenza in casa dei figli minorenni. Nel corso dell’episodio, uno dei figli sarebbe intervenuto in difesa della madre, venendo a sua volta colpito al capo, con una bottiglia di vetro brandita dal padre. La donna e il giovane sono stati affidati alle cure del personale sanitario; per il ragazzo i medici hanno emesso una prognosi di 20 giorni. Il 50enne inizialmente è stato tradotto presso la casa circondariale di Termini Imerese. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale competente, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime con applicazione del braccialetto elettronico. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Violenta rapina in banca a Mineo: indagati due uomini residenti a Lentini
Leggi la notizia

Schiaffi alla moglie e botte al figlio. Protagonista un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Baucina, nel Palermitano. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Schiaffi alla moglie e botte al figlio: i provvedimenti L’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola […]

Frana di Niscemi: a rischio la strada provinciale 11
Leggi la notizia

Schiaffi alla moglie e botte al figlio. Protagonista un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Baucina, nel Palermitano. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Schiaffi alla moglie e botte al figlio: i provvedimenti L’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze