Vittoria, scappano dalla polizia in scooter e si schiantano contro un’auto: grave un 15enne

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano. Il quindicenne, alla guida di uno scooter sul quale viaggiava anche un passeggero diciottenne, ha accelerato per sfuggire a un controllo di polizia, finendo contro un’auto in transito. Il maggiorenne ha riportato una frattura al femore, mentre il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote è in condizioni gravi ed è ricoverato in ospedale nel reparto di Rianimazione. Trasportato prima all’ospedale di Vittoria, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito al San Marco di Catania, ha un’emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all’avambraccio sinistro) e problemi polmonari.

La dinamica esatta di quanto accaduto tra le strade della cittadina del Ragusano non è ancora chiara. E sono ancora in corso degli accertamenti da parte degli inquirenti. Intanto, con un comunicato stampa, è arrivata la versione fornita dalla polizia. Stando a quanto riferito dagli agenti, nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia in servizio di controllo del territorio a Vittoria avrebbe notato lo scooter che procedeva su una ruota. Così, accesa la sirena, hanno intimato l’alt. Il passeggero si sarebbe girato e, vista la volante, avrebbe informato il conducente che avrebbe iniziato a scappare «mettendo in atto una serie di infrazioni al codice della strada (eccesso di velocità, controsenso, precedenze non rispettate) – si legge nella nota inviata dalla procura – ponendo a serio repentaglio l’incolumità degli operatori di polizia e degli utenti della strada». Anche la propria, in effetti, e quella del passeggero.

Sempre stando alla ricostruzione fornita dai poliziotti, poco prima dell’incidente stradale, a circa 200 metri, i due avrebbero lanciato una pistola (risultata poi essere a salve priva di tappo rosso e con caricatore vuoto) per terra sul lato sinistro della carreggiata. A quel punto, gli agenti avrebbero sospeso l’inseguimento e spento anche la sirena. Poco dopo avrebbero sentito «un boato riconducibile al sinistro stradale», avvenuto poche centinaia di metri più avanti tra lo scooter e un’auto. Dalle indagini successive è emerso che il 15enne era senza patente e il mezzo senza assicurazione. Gli inquirenti hanno già effettuato un sopralluogo nel luogo dell’incidente e acquisito anche le immagini di vari sistemi di videosorveglianza. Stando a quanto mette nero su bianco la procura, l’incidente non sarebbe «immediatamente riconducibile alla attività di inseguimento parte del personale della volante».