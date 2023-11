Lampedusa, sbarcano oltre 300 migranti su un peschereccio

Oltre 300 migranti sarebbero arrivati stamattina a Lampedusa. La Guardia costiera avrebbe salvato un peschereccio con centinaia di persone a bordo. La cifra non sarebbe ancora stata stabilita in modo esatto ma si aggirerebbe intorno ai 350/400. Sulla banchina sarebbero già intervenuti in numerosi per i soccorsi.