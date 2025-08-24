Tafferugli davanti alla discoteca Quetzal di Cinisi (in provincia di Palermo) la scorsa notte. Un gruppo di ragazzi ha tentato di entrare nel locale che stava chiudendo. Invitati a non insistere, hanno lanciato sassi danneggiando anche la macchina del proprietario. Due addetti alla vigilanza sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati dagli operatori sanitari […]
«Non potete entrare, stiamo chiudendo»: sassi contro una discoteca nel Palermitano
Tafferugli davanti alla discoteca Quetzal di Cinisi (in provincia di Palermo) la scorsa notte. Un gruppo di ragazzi ha tentato di entrare nel locale che stava chiudendo. Invitati a non insistere, hanno lanciato sassi danneggiando anche la macchina del proprietario. Due addetti alla vigilanza sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati dagli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Carini per riportare la calma.