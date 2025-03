La Sagra della ciliegia dell’Etna Dop di Sant’Alfio, in provincia di Catania, ha ricevuto il prestigioso marchio Sagra di qualità. Si tratta di un riconoscimento conferito dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) agli eventi che si distinguono per autenticità, valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale, attenzione alla sostenibilità e all’accoglienza turistica. La cerimonia di consegna del marchio si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Koch del Senato della Repubblica a Roma, alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle Pro Loco. Il marchio Sagra di qualità, promosso dall’Unpli, nasce con l’obiettivo di certificare e promuovere le sagre autentiche, quelle che rispettano i valori della tradizione, della qualità e della sostenibilità, trasformandosi in veri e propri strumenti di promozione territoriale. «La certificazione Sagra di qualità non è solo un attestato di eccellenza – dice Antonio La Spina, presidente di Unpli – ma un riconoscimento dell’impegno straordinario delle Pro Loco e dei volontari nel tramandare le tradizioni locali, promuovendo l’identità culturale e stimolando il turismo sostenibile».

A ritirare il premio è stato l’assessore al Turismo di Sant’Alfio, Fabio Salanitri, in rappresentanza del sindaco, insieme al presidente della Pro Loco di Sant’Alfio, Antonio Trovato. Entrambi hanno sottolineato come questo riconoscimento sia il frutto di una stretta collaborazione tra volontari, associazioni, attività commerciali e amministrazione comunale, che ogni anno lavorano per rendere la Sagra della ciliegia dell’Etna Dop un evento di rilievo sempre maggiore. «Questo premio sigilla ulteriormente il valore della nostra Sagra – dice il sindaco di Sant’Alfio, Alfio La Spina – testimoniando l’importanza della tutela e della promozione delle peculiarità locali, nonché il ruolo fondamentale della manifestazione per la crescita economica e culturale della nostra comunità. Il marchio Sagra di qualità – continua La Spina – ci inorgoglisce e ci motiva a fare sempre meglio». Grazie a questo riconoscimento la Sagra della ciliegia dell’Etna Dop di Sant’Alfio entra ufficialmente tra gli eventi di eccellenza certificati dall’UNPLI, rafforzando il suo ruolo nella promozione del territorio e delle sue tradizioni.