Dal 5 al 7 luglio, a Sant’Alfio, la sagra della ciliegia dell’Etna

La ciliegia gioiello dell’Etna. A Sant’Alfio, in provincia di Catania, andrà in scena dal 5 al 7 luglio 2024 la 14esima edizione della sagra che celebra uno dei prodotti tipici più preziosi del vulcano. Un appuntamento che, nelle scorse edizioni, ha raccolto circa 25mila visitatori nel paese del castagno dei cento cavalli, riconosciuto dall’Unesco monumento messaggero di pace nel mondo. Nell’area espositiva sarà possibile provare prodotti tipici locali e artigianato, ma anche gastronomia, oltre a spettacoli musicali e mostre, tra cui la tradizionale infiorata.

Protagonista sarà sempre la ciliegia che cresce sui fianchi del vulcano dalla costa fino a 1600 metri d’altitudine e riporta il marchio Dop per le varietà Napoleone, Maiolina e Mastrantoni. Meglio nota come ciliegia dell’Etna, il frutto è caratterizzato dal colore rosso brillante e la pezzatura medio-grossa, croccante all’esterno, con una polpa compatta e il peduncolo lungo. Il frutto è dolce, ma non stucchevole, la bassa acidità conferisce un sapore gradevole al palato. «E la sagra serve proprio a valorizzare la peculiarità del nostro territorio in cui nasce e cresce la ciliegia dop, unica in Italia», commenta il primo cittadino Alfio La Spina. «Non solo una festa del gusto, ma anche un’occasione per promuovere il turismo sostenibile e valorizzare le eccellenze del nostro territorio», aggiunge l’assessore al Turismo Fabio Salanitri.