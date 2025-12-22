Foto di carabinieri

Aggressione con rapina a Santa Venerina, dove i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Acireale sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina ai danni di un pasticcere 57enne di Giarre, dipendente di un’attività commerciale della zona.

La rapina al pasticcere e le sue condizioni di salute

L’uomo è stato aggredito da più persone con il volto travisato mentre stava effettuando alcune consegne a bordo di un veicolo da lavoro. I rapinatori, dopo averlo colpito, si sono impossessati del furgone, dandosi alla fuga. Il 57enne, visibilmente ferito, è stato soccorso dai militari e poi affidato al personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Giarre per le cure necessarie.

Parallelamente ai soccorsi sono scattate le ricerche dei responsabili. In breve tempo le pattuglie dell’Arma sono riuscite a individuare il mezzo utilizzato per la fuga, dando origine a un inseguimento conclusosi ad Acireale. Qui i carabinieri hanno bloccato uno degli occupanti del veicolo, un 36enne di Paternò, già noto alle forze dell’ordine. Sulla base degli indizi raccolti, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Catania su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il furgone rapinato è stato recuperato e, dopo i rilievi tecnici eseguiti dal nucleo operativo di Giarre, restituito al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti del gruppo responsabile dell’aggressione.