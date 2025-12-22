Foto di Dario De Luca

Milazzo, rapina a mano armata: giovane colpito al volto con il calcio del fucile

Paura nella tarda serata di ieri sulla riviera di Ponente a Milazzo, per una rapina a mano armata. Intorno alle 22, una coppia di giovani è stata avvicinata nei pressi di un parcheggio da uno sconosciuto con il volto coperto, armato di fucile da caccia, che ha intimato la consegna del portafoglio e degli oggetti di valore.

Rapina a Milazzo, giovane colpito al volto

Alla reazione del giovane, il rapinatore ha risposto con violenza, colpendolo al volto con il calcio del fucile. Dopo essersi impossessato del portafoglio, l’uomo si è dato alla fuga, esplodendo anche un colpo d’arma da fuoco in aria, probabilmente per assicurarsi la via di fuga e seminare il panico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’autore della rapina, acquisendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona. Il giovane ferito è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso; le sue condizioni non sarebbero gravi.

