Santa Venerina, corpo di un anziano trovato dentro un pozzo

I sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo e Acquatico del Comando Provinciale di Catania, stamattina, hanno recuperato il corpo senza vita di un anziano di 72 anni, all’interno di un pozzo profondo circa sei metri.

Il pozzo si trova all’interno dell’azienda di famiglia, in via Pennisi a Santa Venerina, nel Catanese. La richiesta di soccorso è stata fatta dagli stessi familiari. Sul posto si è recata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord di Catania ed il Nucleo Sommozzatori VVF, oltre ai sanitari del Servizio 118 ed ai Carabinieri del locale Comando. Sono in corso di accertamento le dinamiche del decesso.