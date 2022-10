Santa Maria di Licodia, trovata sala giochi abusiva. Ispezione di carabinieri e funzionari Dogane

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia e il personale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli hanno effettuato dei controlli in un bar in via Vittorio Emanuele. L’attività celava una sala giochi illegale. Sequestrati quattro videogiochi illegali, perché privi di autorizzazione e codici identificativi. Gli apparecchi consentivano vincite in denaro. Il controllo ha portato alla scoperta di sei pc adibiti al gioco d’azzardo su piattaforme estere. Le sanzioni per il gestore del bar ammontano a 100mila euro.