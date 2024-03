Santa Maria di Licodia, bar sospeso per sette giorni: era ritrovo di pregiudicati

Foto di Sandrine Serrande

Troppi pregiudicati tra i clienti. È il motivo per cui il questore di Catania, su richiesta dei carabinieri di Santa Maria di Licodia, ha emesso un provvedimento di sospensione per sette giorni di un bar in via Vittorio Emanuele, nel paese della provincia etnea. A supporto del provvedimento, le numerose attività di controllo dei militari dell’arma in cui sono stati trovati e identificati all’interno del bar e nelle sue immediate vicinanze «soggetti con a carico pregresse vicende giudiziarie relative anche a gravi reati come associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacente, spaccio e porto abusivo di armi».