Foto di festa santa lucia belpasso su Facebook

Alla festa di Santa Lucia a Belpasso il sergente maggiore Andrea Adorno

03/12/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Il sergente maggiore Andrea Adorno alla festa di santa Lucia di Belpasso. Medaglia d’oro al valore militare, parteciperà all’omaggio ai caduti del 13 dicembre. La comunità di Belpasso (in provincia di Catania) si prepara ad accogliere il sergente maggiore dell’esercito italiano Andrea Adorno, insignito della medaglia d’oro al valore militare. In occasione della festa di santa Lucia, Adorno prenderà parte, il 13 dicembre, alla cerimonia dell’omaggio ai caduti, conferendo ulteriore prestigio a un appuntamento profondamente radicato nella comunità. Che, quest’anno, si arricchisce della presenza di un belpassese che ha onorato l’Italia con il suo valore.

Nato a Belpasso nel 1980, Adorno ha prestato servizio nel 4° reggimento alpini paracadutisti dal 1999 al 2011, partecipando a diverse missioni internazionali, tra cui quella in Afghanistan del 2010 che gli è valsa l’onorificenza. Queste le motivazioni: «Caporal maggiore scelto, alpino paracadutista, nel corso dell’operazione Maashin IV, mirata a disarticolare l’insurrezione afghana, conquistato l’obiettivo, veniva investito con la sua unità da intenso fuoco ostile. Con non comune coraggio e assoluto sprezzo del pericolo, raggiungeva d’iniziativa un appiglio tattico dal quale reagiva con la propria arma all’azione dell’avversario. Avvedutosi che il nemico si apprestava a investire con il fuoco i militari di un’altra squadra del suo plotone, non esitava a frapporsi tra essi e la minaccia interdicendone l’azione. Seriamente ferito a una gamba, manteneva stoicamente la posizione garantendo la sicurezza necessaria per la riorganizzazione della sua unità. Fulgido esempio di elette virtù militari».

Per questo gesto, nell’ottobre 2014, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito la medaglia d’oro al valore militare. Nel dicembre dello stesso anno, il Comune di Belpasso, inoltre, gli ha attribuito la civica benemerenza durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale. «La presenza del nostro concittadino Andrea Adorno assume un significato particolarmente rilevante – dichiara Orazio Leotta, presidente vicario del Comitato cittadino festa di santa Lucia – soprattutto in questo momento, in cui gli eventi internazionali ricordano la fragilità della pace. I giorni dedicati a santa Lucia sono per Belpasso – continua Leotta – un’occasione di festa, ma anche di memoria verso gli avi che, in passato, non poterono prendervi parte perché impegnati al fronte. L’omaggio ai caduti – conclude il presidente vicario – è un appuntamento centrale per ricordare i belpassesi che non ci sono più e per rinnovare il nostro impegno verso un futuro libero dalla guerra».

La presenza di Adorno alla celebrazione di santa Lucia rappresenta per Belpasso un momento di orgoglio e riconoscenza verso un figlio della città che, con sacrificio e dedizione, ha onorato l’Italia e la sua comunità di origine. «Accogliere il sergente maggiore Andrea Adorno non significa solo ospitare una medaglia d’oro al valor militare – dichiara il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo – ma, soprattutto, riabbracciare un figlio della nostra città. Se Santa Lucia ci insegna il sacrificio per la fede – conclude Caputo – Andrea ci testimonia che l’altruismo e il coraggio sono virtù concrete, vissute ogni giorno da chi, partendo dalle nostre strade, porta i nostri valori nei contesti più difficili del mondo». Gli eventi avranno il patrocinio del Comune di Belpasso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Mafia, Grazia Santapaola la donna «ingestibile»: Il pentito: «Evitavamo perfino la sua strada»
Leggi la notizia

Il sergente maggiore Andrea Adorno alla festa di santa Lucia di Belpasso. Medaglia d’oro al valore militare, parteciperà all’omaggio ai caduti del 13 dicembre. La comunità di Belpasso (in provincia di Catania) si prepara ad accogliere il sergente maggiore dell’esercito italiano Andrea Adorno, insignito della medaglia d’oro al valore militare. In occasione della festa di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze